Previsioni meteo, che tempo farà in Umbria nel week end - Tuttoggi

Italia

AL NORD

Molte nubi in transito al mattino, con deboli piogge tra Liguria, Romagna e Veneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con neve sull’Appennino settentrionale dai 1500 metri. In serata precipitazioni confinate all’Emilia Romagna; neve in calo nella notte fin verso i 1100 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, anche moderate sul Lazio. Al pomeriggio attesi temporali e acquazzoni su Lazio, Umbria e Abruzzo; fenomeni meno intensi altrove. In serata ancora qualche pioggia su Toscana, Umbria e Marche; neve in Appennino fin verso i 1600-1800 metri.

AL SUD E ISOLE

Al mattino piogge e temporali su Campania, Molise, Puglia e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti delle condizioni meteo, con qualche pioggia anche su Calabria e Sicilia. In serata residui fenomeni sulle coste Tirreniche e sulle Isole Maggiori, asciutto altrove con nuvolosità irregolare.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

