Previsioni meteo 9 giugno, arrivano piogge e temporali - Tuttoggi

In Umbria previste piogge in alcune zone già dal mattino: le previsioni del tempo per la giornata di giovedì 9 giugno

Umbria

Nuvolosità irregolare già dal mattino su tutta la regione con piogge e temporali in arrivo a partire dalle zone settentrionali. Fenomeni in estensione entro il pomeriggio a tutta la regione, localmente anche di forte intensità. Migliora tra la sera e la notte.

Italia

AL NORD