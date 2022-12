Previsioni meteo 8 dicembre, ancora giornata di tempo incerto - Tuttoggi

Locali piogge al mattino sulla Liguria, molte nuvole altrove anche basse sulla Pianura Padana ma con tempo asciutto. Nuvolosità in aumento tra pomeriggio e sera poi tempo in peggioramento nella notte ad iniziare dalle regioni di Nord-Ovest con possibilità anche di neve a bassa quota.

AL CENTRO

Molte nuvole in transito sulle regioni del Centro per tutta la giornata con possibilità di piogge sparse soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Tempo in peggioramento entro la notte con temporali in arrivo sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo per lo più stabile sulle regioni del Sud sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità e schiarite, piogge sparse possibili solo sulla Campania. Peggiora dalla notte sulla Sardegna anche con temporali

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud.

