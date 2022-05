Previsioni meteo 6 maggio, tempo prevalentemente instabile - Tuttoggi

Instabilità al mattino con cieli coperti e precipitazioni sparse su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora maltempo diffuso. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità compatta con piogge e acquazzoni sparsi; al pomeriggio cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni anche a carattere temporalesco sui settori interni. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali con piogge e maltempo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Piogge sparse al mattino su regioni peninsulari e Sardegna, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in Appennino e su Sardegna e Sicilia, variabilità asciutta sulle restanti zone. In serata persistono le precipitazioni sulle Isole Maggiori, migliora altrove con nuvolosità alternata a schiarite.

Temperature minime in generale rialzo, massime in calo su tutta la penisola.

