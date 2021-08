Previsioni meteo 6 agosto, sole in Umbria - Tuttoggi

Le previsioni del tempo per domani

Umbria

Sole prevalente nelle ore mattutine su tutto il territorio; al pomeriggio il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno. Tempo stabile in serata su tutti i settori della regione.

AL NORD

Al mattino tempo stabile al settentrione con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio instabilità sui settori Alpini centro-orientali con piogge e temporali, qualche pioggia anche sull’Appennino Tosco-Emiliano, asciutto altrove con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residue piogge sulle Alpi orientali, altrove i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prealenza di cieli sereni su tutte le regioni, locali piogge sull’Alta Toscana. Al pomeriggio bel tempo su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto, con cieli ovunque sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nubi in transito sui settori peninsulari e Sicilia settentrionale, sereno sugli altri settori. Al pomeriggio ampie schiarite in arrivo con prevalenza di cieli sereni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni

Temperature minime in generale diminuzione. Massime in aumento al Centro-Nord ed in diminuzione al Sud.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos