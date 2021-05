Previsioni meteo 4 maggio, nuvole ma tempo stabile - Tuttoggi

Le previsioni del tempo per la giornata di domani in Umbria e in Italia

Umbria

Nuvolosità irregolare al mattino e poi anche nel pomeriggio su tutti i settori; in serata il tempo si manterrà stabile sempre con nubi sparse su gran parte della regione.

Italia

AL NORD

Giornata prevalentemente stabile caratterizzata da nuvolosità: al mattino cieli sereni su Liguria, Emilia Romagna e delta del Po, irregolarmente nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, ad eccezione di deboli precipitazioni sui settori Alpini centrali. In serata velature in transito su tutti i settori; precipitazioni nella notte tra Liguria e Alpi occidentali.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli irregolarmente nuvolosi sui settori centrali, locali aperture sulla Toscana. Al pomeriggio maggiori spazi di sereno con residua nuvolosità tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Velature sui settori peninsulari e sulla Sicilia nelle ore mattutine, nuvolosità irregolare sulla Sardegna. Peggiora su quest’ultima al pomeriggio, con deboli precipitazioni, altrove non sono attese variazioni. In serata persistono le precipitazioni in Sardegna, con nuvolosità irregolare sui settori peninsulari. Piogge nella notte su Campania, Molise, Basilicata e Calabria.

Temperature minime in generale calo, massime in debole rialzo.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos