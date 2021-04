Previsioni meteo 30 aprile, tempo asciutto sull'Umbria - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e nel resto d'Italia a cura di Centrometeoitaliano.it per la giornata di domani 30 aprile 2021

Umbria

Tempo stabile nella giornata con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio nelle ore mattutine e nubi generalmente più compatte al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto su gran parte della regione salvo possibili isolate e deboli piogge sui settori nord orientali.

Italia

AL NORD

Ennesima giornata dal tempo instabile o perturbato sulle regioni settentrionali del Paese con piogge diffuse e locali temporali. Fenomeni più intensi attesi nelle ore pomeridiane e serali sul Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

AL CENTRO

Bel tempo sulle regioni centrali d’Italia con precipitazioni assenti al mattino e cieli poco nuvolosi su tutte le regioni. Nubi in aumento dal pomeriggio in Toscana e deboli piogge in arrivo in serata, sempre asciutto sulle altre regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna del bel tempo al meridione, cieli poco nuvolosi su tutte le regioni al mattino e precipitazioni assenti eccetto in Sardegna. Al pomeriggio situazione meteo pressoché invariata con precipitazioni assenti e cieli poco nuvolosi. Clima caldo e quasi estivo nelle ore centrali della giornata.

Temperature in sensibile aumento specie al meridione.

