Previsioni meteo 28 giugno, che tempo farà - Tuttoggi.info

Umbria

Cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti di rilievo.

Italia

AL NORD

Al mattino cieli cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni e qualche velatura al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità termo-convettiva con temporali sparsi lungo l’arco alpino, per lo più soleggiato altrove. In serata residui fenomeni sui rilievi alpini, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori.

AL CENTRO

Giornata stabile con cieli pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutte le regioni centrali. In serata e nella notte non sono attese variazioni con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni . Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni.

Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta l’Italia.

