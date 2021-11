Previsioni meteo 25 novembre, piogge diffuse in Umbria - Tuttoggi

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il territorio: le previsioni meteo del 25 novembre 2021

Umbria

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il territorio; in serata le condizioni del tempo si manterranno instabili con precipitazioni diffuse.

Italia

AL NORD

Al mattino precipitazioni sparse specie sulle regioni di nord-ovest, con neve fino a quote collinari sul Piemonte; fenomeni intensi attesi sulla Liguria. Al pomeriggio precipitazioni estese a tutti i settori, fenomeni in esaurimento sul Piemonte. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse su tutti i settori. Neve sulle Alpi a quote di media montagna.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con piogge sparse su Toscana ,Umbria e Lazio, più asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio ancora tempo instabile specie sui versanti Tirrenici, più asciutto sulle regioni Adriatiche. In serata attese piogge intense sul Lazio, fenomeni in estensione alle restanti regioni. Neve nella notte fino a 1600 metri in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con isolate piogge sulle Isole Maggiori e sulla Campania. Al pomeriggio attesi nubifragi sulla Sicilia, precipitazioni sparse anche su Sardegna, Calabria e Campania. In serata forte maltempo sulle regioni peninsulari, residue piogge tra Sicilia e Sardegna, dove è atteso un miglioramento nella notte.

Temperature minime stabili o in aumento al centro-nord, in lieve calo al sud; massime in diminuzione al centro-nord e sulle Isole Maggiori, in rialzo altrove.

