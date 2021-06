Le previsioni del tempo in Umbria per la giornata di domani a cura di Centrometeoitaliano.it

Umbria

Tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno alternati a locali addensamenti in transito su tutto il territorio e possibili locali fenomeni sui rilievi nel corso delle ore pomeridiane. In serata non vi saranno variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori.

www.centrometeoitaliano.it