Previsioni meteo 24 gennaio, ecco che tempo farà in Umbria

Al mattino nuvolosità medio-alta, con isolati fenomeni su Alpi e Appennino settentrionale. Al pomeriggio cieli coperti e pioviggine sul Triveneto. In serata attese precipitazioni su Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli; neve dai 500-700 metri di quota.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, isolate piogge sulle Marche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo del tutto asciutto con ancora cieli irregolarmente coperti.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maltempo solo sulla Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni estese anche alla Sicilia, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle Isole Maggiori, variabile altrove.

Temperature minime in rialzo al nord e sulle Isole Maggiori, in calo altrove; massime in generale rialzo.

