Previsioni meteo 2 aprile, sole e foschia - Tuttoggi

Le previsioni del tempo per domani in Umbria e in Italia

Umbria

Possibili foschie in mattinata sui settori occidentali, isolate piogge nel pomeriggio sui rilievi. In serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli sereni su tutto il territorio.

Italia

AL NORD



Bel tempo al nord Italia con cieli sereni al mattino, qualche disturbo al pomeriggio sulle Alpi orientali con locali acquazzoni o temporali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni settentrionali.



AL CENTRO



Condizioni meteo stabili anche sulle regioni centrali italiane con cieli sereni e qualche nube sui settori costieri di Toscana e Lazio. Al pomeriggio nubi in aumento sui settori interni e locali fenomeni convettivi in Appennino. In serata condizioni meteo stabili su tutte le regioni.



AL SUD E SULLE ISOLE



Al mattino cieli in prevalenza sereni o irregolarmente nuvolosi sulle regioni meridionali dell’Italia, al pomeriggio acquazzoni sui settori interi peninsulari, sole prevalente altrove. In serata cieli ancora sereni e tempo asciutto su tutti i settori meridionali.



Temperature in calo nei valori massimi, in aumento quelli minimi.



