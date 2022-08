Previsioni meteo 19 agosto, brutto tempo sull'Umbria - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia a cura di Centrometeoitaliano.it per la giornata di domani, 19 agosto 2022

Umbria

Giornata all’insegna del tempo instabile in Umbria quando avremo nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Ancora piogge nelle ore serali prima di un generale miglioramento entro la notte.

Italia

AL NORD