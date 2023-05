Previsioni meteo 18 maggio, ancora nuvole ma tempo in miglioramento - Tuttoggi.info

Tempo in miglioramento dal pomeriggio di domani: le previsioni a cura di Centrometeoitaliano

Il meteo in Italia

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare su Piemonte, Liguria e Lombardia, con isolati piovaschi; neve sulle Alpi occidentali dai 1900 metri, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori Alpini, condizioni meteo invariate altrove. In serata ancora qualche piovasco sui rilievi; nuvolosità in progressivo aumento sulle regioni di nord-ovest.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare, con deboli piogge tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento su Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in progressivo miglioramento con molte nubi su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità compatta su Molise e Isole Maggiori con possibili piovaschi, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità diffusa sulle regioni peninsulari, fatta eccezione per la Calabria; invariato altrove. In serata fenomeni in esaurimento sulla Basilicata, con cieli sereni o poco nuvolosi. Piogge attese nella notte sulla Sardegna.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in rialzo su tutta la penisola.

