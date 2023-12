Previsioni meteo 14 dicembre, torna il sereno in Umbria - Tuttoggi.info

Le previsioni del tempo in Umbria e nel resto d'Italia per la giornata di domani, 14 dicembre 2024 a cura di Centro meteo italiano

Umbria

Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta l’Umbria con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni ovunque.

Italia

AL NORD

Al mattino cieli irregolarmente coperti lungo la Pianura Padana per nubi basse, maggiori spazi di sereno al nord-ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi basse lungo la Val Padana.

AL CENTRO

Precipitazioni sparse al mattino specie sui versanti Tirrenici. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge diffuse e neve a quote alte in Appennino. In serata residue precipitazioni in Abruzzo con quota neve in calo, schiarite altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità compatta con precipitazioni sulle regioni peninsulari, più asciutto sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio coperto anche sulla Sicilia, con piogge sui versanti occidentali, nessuna variazione altrove. In serata fenomeni che insistono su tutti i settori ed anche a sud della Sardegna; neve in calo fin verso i 1200-1400 metri.

Temperature minime e massime in generale diminuzione, salvo una lieve flessione positiva delle temperature massime al nord.

