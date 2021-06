Previsioni meteo 1 luglio, ancora sole. Cosa succede nel week end - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per la giornata di domani e le anticipazioni sul meteo nel week end

Umbria

Giornata all’insegna del tempo stabile con ampie schiarite su tutti i settori della regione sia al mattino sia al pomeriggio. Sereno o al più poco nuvoloso nelle ore serali su tutto il territorio.

Italia

AL NORD

Instabilità in aumento al settentrione: al mattino ampi spazi di sereno, eccetto deboli piogge tra Trentino e Veneto. Peggiora al pomeriggio con temporali sparsi sulle regioni del nord-est e sull’Emilia Romagna; tempo in prevalenza asciutto altrove. In serata migliora con cieli sereni o poco nuvolosi, residue piogge tra Trentino, Triveneto e Romagna.

AL CENTRO

Giornata pienamente stabile al mattino e al pomeriggio con ampi spazi di sereno. Si evidenziano solo locali piogge pomeridiane tra alta Toscana e Marche. Tempo stabile anche in serata con qualche velatura in transito, ma senza fenomeni associati.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo stabile sulle regioni meridionali, con cieli soleggiati e qualche addensamento tra Calabria e Sicilia al mattino. Nessuna variazione tra pomeriggio e serata, mentre in nottata avremo cieli poco nuvolosi sui settori peninsulari.

Temperature minime in generale calo e massime in lieve aumento al nord-ovest; in calo altrove.

Il meteo del week end

L’anticiclone africano continua a dominare lo scenario al Centro Sud portando condizioni meteo stabili e picchi di caldo notevoli. Entro venerdì correnti più fresche dai quadranti settentrionali o nord occidentali interesseranno tutta l’Italia portando una generale flessione delle temperature e un’attenuazione del caldo anche al Sud. All’inizio del primo week end di luglio avremo condizioni di tempo in prevalenza stabile da Nord a Sud grazie all’espansione di un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo Centrale, instabilità in accentuazione però per Domenica con possibili temporali.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos