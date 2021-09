Previsioni del 28 settembre, nuvolosità irregolare e schiarite nel pomeriggio - Tuttoggi

Al pomeriggio ampie aperture su tutte le regioni con cieli sereni. In serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa,

AL NORD

Al mattino attesi banchi di nebbia sulla Pianura Padana, altrove i cieli risulteranno in prevalenza poco nuvolosi. Al pomeriggio ampie schiarite dai settori nord-orientali; nuvolosità irregolare tra Piemonte e Lombardia. In serata peggioramento in arrivo con piogge a partire dai settori Alpini. Possibili acquazzoni nella notte tra Piemonte e Trentino-Alto Adige.

AL CENTRO

Tempo per lo più stabile al mattino con nuvolosità irregolare tra Marche e Abruzzo e locali piogge sulle zone Appenniniche. Sereno altrove; al pomeriggio ampie aperture su tutte le regioni con cieli sereni. In serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa, con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata uggiosa al meridione: al mattino nuvolosità irregolare con piogge tra Campania, Calabria e Sicilia; sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni attese sui medesimi settori, con qualche apertura tra Molise e Puglia. Graduale miglioramento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature minime stazionarie o in calo; massime in rialzo al centro-nord ed in diminuzione al sud.

