Previsioni del 15 aprile, nuvolosità irregolare - Tuttoggi

Stabilità diffusa al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Tempo stabile anche al pomeriggio su gran parte delle regioni con cieli soleggiati, qualche nube al Nord-Est con fenomeni associati sui settori alpini. In serata ancora qualche fenomeno sulle Alpi orientali, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ma con tempo asciutto. Al pomeriggio isolati fenomeni in Sicilia, asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo, con ancora nuvolosità medio-alta in transito. In serata e in nottata piogge sparse tra Sicilia e bassa Calabria, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e in rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale rialzo.

