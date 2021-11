Previsioni 17 novembre, stabile con nubi sparse e piogge isolate - Tuttoggi

Stessa situazione prevista anche nel pomeriggio e su tutto il territorio, Ci saranno possibili isolate piogge in Appennino.

Umbria

Condizioni di tempo stabile con nubi sparse in mattinata e poi anche nel pomeriggio su tutto il territorio con possibili isolate piogge in Appennino. Asciutto in serata su tutti i settori con qualche nube.

Italia

AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino con isolati fenomeni su Alpi occidentali e Pianura Padana. Al pomeriggio ancora molta nuvolosità in transito ma con tempo per lo più asciutto. In serata e in nottata ampie schiarite in arrivo ma con formazione di nebbie in Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali con piogge sul Basso Lazio, ampie schiarite su Toscana e Alto Lazio. Al pomeriggio piogge isolate tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli nuvolosi, maggiori aperture sui settori tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Piogge sparse al mattino su tutte le regioni, con temporali in Sicilia; al pomeriggio ancora piogge sulle regioni adriatiche e le Isole Maggiori, con acquazzoni e temporali in Sicilia. Tra la serata e la nottata piogge e temporali su Sicilia e regioni ioniche, più asciutto altrove con molta nuvolosità in transito.

Temperature minime in aumento al nord e tra Calabria e Sicilia, in calo altrove; massime in rialzo al Centro-Nord e Sardegna, stabili o in calo altrove.

