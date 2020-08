Previsione per il 13 agosto, asciutto e cieli sereni - Tuttoggi

Umbria

Tempo asciutto al mattino su tutti i settori con cieli sereni mentre al pomeriggio ci attendiamo un po’ di nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Ampie schiarite in serata e nottata.

Nazionale

AL NORD



Tempo instabile sulle regioni del Nord fin dal mattino con piogge e temporali specie su Nord-Est e settori alpini. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di instabilità con acquazzoni su Alpi, prealpi e alte pianure, più asciutto altrove.



AL CENTRO



Tempo asciutto al mattino al Centro Italia con locali addensamenti lungo il Tirreno ma senza fenomeni. Nuvolosità in transito tra pomeriggio e sera su tutte le regioni ma sera su tutte le regioni ma sempre con tempo asciutto.



AL SUD E SULLE ISOLE



Al mattino ampi spazi di sereno sulle regioni meridionali mentre qualche addensamento in più interesserà le zone interne al pomeriggio con isolate e brevi piogge. Tempo stabile in serata con ampi spazi di sereno.



Temperature stazionarie o in aumento salvo una lieve flessione delle massime al Nord.







