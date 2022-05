Prevenzione tiroide, screening gratuito all'ospedale di Terni - Tuttoggi

Tiroide, Settimana Mondiale della prevenzione. Screening gratuito all'ospedale di Terni. Ecco come avere un appuntamento

Anche l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni partecipa alla Settimana Mondiale della Tiroide, in programma dal 25 al 31 maggio 2022 e promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche del panorama nazionale. Il titolo scelto per questa edizione è “Tiroide e salute: io mi informo bene”, con iniziative organizzate dalle Strutture Complesse di Pediatria e di Endocrinologia e dalla Struttura Dipartimentale di Andrologia Medica ed Endocrinologia della Riproduzione. In particolare, la Struttura Complessa di Pediatria organizzerà il 31 maggio una giornata di visite informative e gratuite nei locali degli ambulatori pediatrici.

Attenzione alla prevenzione

L’obiettivo è promuovere una maggiore attenzione alla prevenzione, sin dalla prima infanzia per individuare e trattare eventuali alterazioni funzionali e morfologiche che possono colpire la tiroide in tutte le fasi della vita, con importanti ripercussioni sul benessere psicofisico del soggetto. Per garantire un accesso coordinato le visite si svolgeranno dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00 con cadenza ogni 30 minuti. La Struttura Complessa di Endocrinologia e la Struttura Dipartimentale di Andrologia Medica ed Endocrinologia della Riproduzione, il 27 maggio organizzeranno visite mediche ed ecografie tiroidee (dalle ore 14:00 alle 19:00 in ambulatori dedicati al terzo piano, ala Nord).