Prevenzione e contrasto di riciclaggio e terrorismo: convegno notai - GdF - Tuttoggi.info

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Prevenzione e contrasto di riciclaggio e terrorismo: convegno notai – GdF

Redazione

Prevenzione e contrasto di riciclaggio e terrorismo: convegno notai – GdF

Dom, 12/04/2026 - 10:01

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Venerdì 10 aprile 2026, in Perugia, presso la “Sala dei Notari” di “Palazzo dei Priori” si è tenuto un convegno in tema di prevenzione e contrasto di ogni forma di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, rivolto ai Notai del Distretto notarile di Perugia e del Distretto notarile di Terni – Spoleto – Orvieto, e ai militari della Guardia di Finanza dell’Umbria.

La giornata di studi è stata organizzata dal Comando Regionale Umbria e dai citati Consigli notarili, in attuazione del protocollo d’intesa, siglato in data 19 marzo 2025, tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Consiglio Nazionale del Notariato, nell’ottica di accrescere la comprensione dei rischi, l’osservanza delle relative misure di mitigazione e la qualità della collaborazione attiva da parte degli iscritti all’Albo dei Notai, nell’applicazione della disciplina di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il Comandante Regionale Umbria della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Francesco Mazzotta, nell’introdurre i lavori, ha rivolto un indirizzo di saluto alle autorità intervenute e ai professionisti presenti evidenziando che “L’incontro odierno rappresenta un’opportunità di arricchimento e confronto, che ritengo particolarmente utile per innalzare la sensibilità complessiva di tutti gli attori coinvolti nella filiera della prevenzione del riciclaggio. Un tema di strettissima attualità, per il quale si avverte l’esigenza di individuare nuove forme di collaborazione anche con l’Ordine dei Notai, volte a rafforzare la vigilanza antiriciclaggio e quella a contrasto del finanziamento al terrorismo per la tutela dell’integrità del sistema economico-finanziario nazionale”.

L’intensa mattinata di studi, ha dichiarato la Presidente dell’Ordine dei Notai di Perugia, Dott.ssa Grazia Cherubini, “è stata finalizzata all’analisi delle condotte illecite che professionisti e Guardia di Finanza mirano, con forza congiunta, a contrastare. Impegno, questo, testimoniato anche dall’ampia partecipazione di notai e di militari del Corpo all’odierno convegno. In tale ottica, auspico lo svolgimento di ulteriori incontri formativi improntati su aspetti pratici e teorici che possano perfezionare conoscenze e competenze, utili per il perseguimento del comune obiettivo della tutela dell’economia legale”.

Il programma degli interventi ha visto avvicendarsi, oltre ai Comandanti provinciali della Guardia di Finanza di Perugia e Terni, la Dott.ssa Laura La Rocca, Capo della Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali dell’U.I.F. presso la Banca D’Italia e il Dott. Cesare Licini, membro della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato.

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