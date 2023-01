Presto due atti di indirizzo su Cardeto e Piazza Valnerina, Pepegna "Giusto ascoltare cittadini e commercianti" - Tuttoggi

Pepegna: “Rilevante la presenza dell’assessore Masselli”

“Rilevante, invece, la presenza dell’assessore Masselli, che ha potuto dare risposte, fornendo una proposta sull’uso di uno spazio interno a Cardeto da mettere a disposizione del comitato e di tutti i cittadini che vorranno partecipare, così da creare un punto di riferimento e di aggregazione per i giovani e meno giovani. Lo strumento possibile è quello del patto di collaborazione tra comitato e il gestore del parco”.

Cardeto, la proposta di uno spazio interno per il comitato e tutti i cittadini

“La proposta avanzata dalla presidenza della commissione è quella di produrre un atto di indirizzo che specifichi questa necessità e soprattutto la modalità di attuazione, facendo attenzione alla tempistica, in maniera tale che anche questo aspetto sia ben definito nei rapporti tra Comune ed ente gestore.

Incontreremo il comitato anche nelle prossime settimane per aggiornarlo e per mantenere questo dialogo proficuo e rispettoso”.

Piazza Valnerina: “Manca un progetto unitario che coinvolga i vari assessorati”

“Su Piazza Valnerina – conclude Rita Pepegna – un atto presentato dalla consigliera Monia Santini ha messo in luce le criticità della zona, che ha difficoltà nei temi della viabilità, del decoro, del commercio al minuto. Manca un progetto unitario che coinvolga i vari assessorati: Commercio, Mobilità, Sicurezza e Lavori pubblici”.

“Serve un progetto integrato affinché Piazza Valnerina torni un luogo di integrazione e commercio; gli scavi archeologici possono essere motivo di attrazione”.

Il commento del consigliere Rossi su Piazza Valnerina

In merito a Piazza Valnerina, il consigliere comunale di Terni Civica Michele Rossi ha rilasciato una dichiarazione: “Piazza Valnerina rimane troppo spesso fuori da tutto, dalle Notti Bianche, dalle luminarie di Natale o di San Valentino, pur essendo pieno centro. Da anni ha perso una sua riconoscibilità per i numerosi interventi singoli, privi di una visione di insieme. Occorre soprattutto una nuova idea di piazza. Occorre un progetto di restyling, per un luogo bello, con arredi pubblici appropriati e una diversa viabilità”.

“La commissione consiliare proporrà questo tema con un atto di indirizzo da lasciare in eredità alla prossima Amministrazione”.