Presentata la XXXVIII edizione di Todi Festival, Roberto Saviano, Jacopo Veneziani e Ron tra i protagonisti - Tuttoggi.info

E’ stato presentato lo scorso 30 luglio a Todi, presso la Sala del Consiglio Comunale, il programma completo della XXXVIII edizione di Todi Festival che si terrà dal 24 Agosto al 1° Settembre prossimi.

Uno degli appuntamenti culturali in Umbria e in Italia che, per il nono anno consecutivo, ha visto confermata la direzione artistica di Eugenio Guarducci e l’organizzazione in capo all’Agenzia Sedicieventi, grazie al successo delle ultime otto edizioni.

“L’edizione 2024 del Todi Festival cade in un periodo eccezionalmente fertile e proficuo per la città, al centro di un rinnovato dinamismo sociale e culturale, economico e turistico”, commenta il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano. “ A quanti parteciperanno alla kermesse presentiamo una città viva e vivace, consapevole del suo ruolo nel panorama regionale e nazionale, oggetto di grandi investimenti che ne vanno, ogni giorno di più, valorizzando l’attrattività quale luogo unico del buon vivere. In tale contesto la proposta artistica e culturale assume un valore altissimo, con il Todi Festival che ne rappresenta la punta di diamante e la migliore sintesi, intrecciando temi e sensibilità che danno vita a nuovi fermenti”.

Todi Festival- come recita una nota ufficiale della manifestazione– continua quindi a rivendicare dinamismo, novità e freschezza, anche confermando il suo indirizzo verso opere inedite, debutti nazionali ed esclusive regionali, con la contaminazione tra generi quali teatro, musica, arte contemporanea e letteratura. Proponendo, tra gli altri, eventi concepiti appositamente per determinati contenitori culturali cittadini. Sempre nell’intento di costruire un’offerta quanto più ampia e variegata, Todi Festival anche quest’anno non prevede repliche di spettacoli, presentando ogni giorno appuntamenti diversi.

“Lavorare per costruire il Todi Festival – afferma il Direttore Artistico Eugenio Guarducci – fa parte ormai di un sano esercizio creativo che si mescola a tante altre esperienze parallele del mio percorso imprenditoriale. Non nascondo che ancora oggi, dopo nove anni di conduzione della Direzione Artistica, spesso mi domando “cosa ci faccio io qui?”. L’ambiente del teatro, della musica, della danza e in generale quello delle arti performative non fa parte della mia complicata vita quotidiana e, quando arriva il Todi Festival, inizia una sorta di vacanza lavorativa fatta di nuove e piacevoli conoscenze, di vicini di ombrellone un po’ rumorosi ma simpatici, che nutrono la mia mente stimolandola ad essere sempre più spugna”.

Un confluire di energie, quindi, perfettamente rappresentate dal Manifesto di quest’anno. È infatti Mark di Suvero a firmare l’immagine che accompagnerà la promozione e lo svolgimento dell’evento. “Ho scelto quest’opera per il Manifesto del Festival – dichiara Mark di Suvero – perché fa parte di una serie di litografie che amo molto. La litografia per me è un modo di fare arte per tutti, invece di creare un oggetto per il mercato dell’arte che non tutti possono permettersi. La litografia è un modo di rendere l’arte accessibile ai più. Sono onorato che questa mia opera diventi il manifesto del Todi Festival 2024”. Pioniere nell’uso del ferro, di Suvero non ha pari nelle esposizioni di arte pubblica in tutto il mondo.

La presenza di Mark di Suvero è frutto della collaborazione con il Comune di Todi e la Fondazione Progetti Beverly Pepper con la quale Todi Festival ha rinnovato la proficua sinergia iniziata tre anni fa. “Per l’edizione 2024 – afferma Elisa Veschini, Presidente della Fondazione Progetti Beverly Pepper – la nostra Fondazione ha lavorato a un progetto su scala internazionale grazie all’invito e alla partecipazione del celebre scultore americano Mark di Suvero. La sua presenza contribuirà certamente a elevare il prestigio di Todi Festival a livello globale consolidando al contempo la nostra collaborazione e il nostro impegno a costruire ponti culturali che superino i confini geografici, nell’ispirazione e coinvolgimento del pubblico di tutto il mondo”.

In omaggio all’artista, il Comune di Todi ha programmato una mostra personale che sarà allestita nella Sala delle Pietre. L’esposizione verrà inaugurata Sabato 24 Agosto, nel corso della prima giornata di Todi Festival. “Mark di Suvero – dichiara Marco Tonelli, Curatore della Mostra – è uno degli ultimi e più riconosciuti protagonisti, unico ancora in attività, della scena internazionale della cosiddetta scultura post-industriale, insieme a David Smith, Richard Serra, Eduardo Chillida, Beverly Pepper, tra i quali si distingue per il coinvolgimento sociale e politico delle sue opere spesso agibili in spazi urbani e naturali. La mostra personale dal titolo SPACETIME, presenta una serie di recenti e intriganti dipinti realizzati con vernici fluorescenti, che rimandano ai suoi spazi scultorei energici e avvolgenti e sempre aperti a letture imprevedibili e disposte al confronto col mondo esterno”.

GLI APPUNTAMENTI DI TODI FESTIVAL 2024

Main Stage | Teatro Comunale di Todi

Una ricca serie di appuntamenti attende il pubblico al Teatro Comunale. Ad aprire il Festival, Sabato 24 Agosto alle ore 21, il debutto nazionale di Non si fa così di Audrey Schebat, con Lucrezia Lante Della Rovere e Arcangelo Iannace. La regia è di Francesco Zecca. Francesca e Giulio sembrano una coppia stabile e solida, fino a quando Francesca, pianista di fama mondiale tornata inaspettatamente da un viaggio di lavoro, scopre e impedisce che Giulio, un riconosciuto psicoanalista, commetta il gesto estremo. Davanti a un grande dolore ci sono due possibilità: o si soccombe o si ritrova la motivazione per riaccendere lo sguardo. Una sola notte per lasciarsi o amarsi di nuovo. Un testo, quello di Audrey Schebat – portato in scena con grande successo in Francia da Sophie Marceau – che, alternando rabbia e umorismo con una forza insolita, scuote i suoi personaggi, divertendo ed emozionando il pubblico.

Domenica 25 Agosto, ancora un debutto nazionale sul palco del Teatro Comunale alle ore 21, dove andrà in scena Cuore puro da un racconto di Roberto Saviano, testo di Mario Gelardi e Roberto Saviano, con Vito Amato, Emanuele Cangiano, Carlo Di Maro, Francesco Ferrante, Antonella Romano. Cuore puro è l’ultimo romanzo di Roberto Saviano, riscrittura di uno dei suoi primi racconti. È la storia di tre ragazzini che vengono assoldati come vedette della camorra. Il loro compito è quello di giocare a calcetto in una piazza e avvisare quando arriva la polizia o qualcuno sospetto. Saviano racconta l’adolescenza dei ragazzi, costantemente divisi tra la passione per il calcio e i soldi facili della delinquenza.

Ancora spazio alla prosa Lunedì 26 Agosto, sempre al Teatro Comunale alle ore 21, e al debutto nazionale di Corpo vuoto, dal romanzo di Emilia Costantini Tu dentro di me, con Vanessa Gravina, Laura Lattuada, Gabriele Pizzurro, Irene Giancontieri. La regia è di Piero Maccarinelli. “Negli ultimi anni – afferma Emilia Costantini – molta strada è stata percorsa, anche grazie al giusto riconoscimento delle coppie gay e delle famiglie arcobaleno. Di conseguenza, le controversie sulla maternità surrogata si sono accentuate e sono ormai al centro di un dibattito sociale, civile, religioso e soprattutto politico praticamente quotidiano. Da qui la decisione di realizzare anche una versione teatrale: la prima in assoluto che affronta questo tema, per invitare il pubblico a una serena riflessione”.



Si passa quindi a Mercoledì 28 Agosto, ancora alle ore 21.00 al Teatro Comunale, dove andrà in scena il debutto nazionale di Faccia di cucchiaio. Il testo è firmato Lee Hall – autore dell’indimenticabile Billy Elliot – e interpretato da Caroline Baglioni con la regia di Sandro Mabellini. Più la tecnica progredisce, più penetra nelle pieghe della vita quotidiana, tanto meno sembriamo in grado di confrontarci con la sofferenza delle persone malate. C’è una distanza sempre più profonda tra coloro che possono pienamente godersi la propria vita e quella degli altri che, in qualche modo, “deragliano” dall’ordinario. Quando si tratta di un bambino o una bambina, il problema si aggrava, diventa quasi un tabù. Con Faccia di cucchiaio – monologo di una ragazzina condannata due volte, dall’autismo e da un tumore – Lee Hall ha di nuovo scritto uno dei suoi pezzi che lasciano a bocca aperta.

Ancora un debutto nazionale, Giovedì 29 Agosto alle ore 21.00, quando al Teatro Comunale il sipario si alzerà su Parigi di e con Jacopo Veneziani, storico dell’arte e divulgatore per la prima volta in scena. Quale alchimia ha fatto sì che, a un certo punto della sua storia, Parigi sia diventata una calamita per intellettuali, scrittori, musicisti e artisti venuti da ogni parte del mondo? È la domanda alla quale intende rispondere Jacopo Veneziani con questo spettacolo che vuole raccontare gli anni in cui la Ville Lumière è stata lo scenario di incontri che hanno segnato l’arte del XX secolo, il luogo “dove – sosteneva Gertrude Stein – bisognava essere per essere liberi”.

Sabato 31 Agosto ancora un debutto nazionale, in programma alle ore 21 al Teatro Comunale, dove sarà la volta di Coppelia. Un ballet mécanique. Ideazione e partitura del movimento di Caterina Mochi Sismondi e performance di Elisa Mutto, Michelangelo Merlanti, Vladimir Jezic, Carlos Rodrigo Parra Zavala, Simone Menichini, Jonnathan Lemos. Le musiche sono quelle originali di Léo Delibes tratte dal balletto Coppélia. La musica live ed elettronica è eseguita da Beatrice Zanin. Bambola meccanica e illusione, corpo fuori asse, appeso e inerme, come una marionetta che cerca il modo di immedesimarsi e allo stesso tempo di liberarsi, Coppelia project riporta l’attenzione sul tema dell’identità, della maschera che ciascuno di noi indossa e della donna vista nella sua fragilità e forza, grazie ai differenti ruoli che è in grado di rivestire.

Chiusura all’insegna della musica d’autore italiana, Domenica 1 Settembre alle ore 21 al Teatro Comunale di Todi. Protagonista Ron, in tour con Come una freccia in fondo al cuore, concerto in collaborazione con Moon in June (info su www.mooninjune.it). Dal titolo di uno dei suoi più grandi successi, Todi sarà tra le tappe del tour estivo che Ron sta portando in giro in tutta Italia. Dopo il grande successo invernale, il cantautore pavese proporrà la sua musica dal vivo in versione elettrica, per uno spettacolo meno intimo e più ritmico – focalizzato maggiormente sulle canzoni con sonorità uptempo – e che promette qualche sorpresa. Nella scaletta estiva, infatti, Ron eseguirà alcuni brani e cover raramente eseguiti dal vivo.

Teatro Nido dell’Aquila | Rassegna Todi Off #8

Alla sua ottava edizione, torna Todi Off, la seguitissima rassegna di teatro e danza contemporanei orientata sin dalla sua nascita alla formazione di pubblico e artisti per un loro avvicinamento al teatro di ricerca. A cura di Teatro di Sacco, diretto da Roberto Biselli con il supporto organizzativo di Biancamaria Cola, in collaborazione con Teatro e Critica, Todi Off si articolerà in sette giornate con altrettanti spettacoli – tra cui due debutti assoluti, quattro esclusive regionali e una restituzione – e altrettanti incontri di formazione rivolti agli spettatori.

Todi Off torna con lo stesso entusiasmo e alcune novità: il claim Ultimi fuochi, che ha accompagnato la passata edizione della rassegna, viene infatti sostituito dal nuovo Rotte nazionali, in collaborazione con Aeroporto Internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi”. Si è infatti pensato a un progetto che, grazie al coinvolgimento di SASE SpA, potesse facilitare la presenza di quelle compagnie che solitamente non riescono a raggiungere agevolmente la nostra regione, con il vantaggio di accorciare le distanze, ridurre i tempi di viaggio e i costi delle trasferte.

Gli spettacoli della rassegna Todi Off si terranno da Domenica 25 a Sabato 31 Agosto presso il Teatro Nido dell’Aquila. Queste le proposte in programma: BLACAMÁN – rimedi e miracoli con Roberto Biselli e Gianfranco De Franco (debutto nazionale); LI’ ROMANI IN RUSSIA, produzione Senza Confine con David Marzi (esclusiva regionale); CONCERTO FETIDO SU QUATTRO ZAMPE, produzione SCARTI Centro di produzione teatrale d’innovazione di e con Alice e Davide Sinigaglia (esclusiva regionale); SPARTACU STRIT VIÙ, produzione Compagnia Teatro del Carro con Francesco Gallelli (esclusiva regionale); SMAGLIATURE, produzione Compagnia Atacama di e con Livia Bartolucci (esclusiva regionale); WET FLOOR, produzione L’Effimero Meraviglioso di Fabio Pisano, regia M.A. Calvisi, con Federico Giaime Nonnis e Daniel Dwerrvhouse (debutto nazionale), regia di Luca Maria Michienzi.

Formazione di pubblico e artisti

Sono due gli appuntamenti orientati alla formazione di pubblico e artisti, di cui una masterclass e un laboratorio: la Masterclass Mr. Paradise: Tennessee Williams dreams condotta in tandem da Alessio Pizzech e Matteo Tarasco, dal 26 al 31 Agosto, e Il Laboratorio di Scrittura critica guidato da Viviana Raciti che si svolgerà per l’intera durata del Festival. Entrambi si terranno presso lo storico e centralissimo Palazzo del Vignola. Nell’ambito della collaborazione tra Todi Festival e la rivista online Teatro e Critica, dal 24 Agosto al 1° Settembre, Todi tornerà a essere la sede dell’atteso Laboratorio di scrittura critica e giornalismo teatrale, condotto da Viviana Raciti e anche quest’anno gratuito. La chiamata è rivolta ad amanti del teatro senza limiti di età, a spettatori e spettatrici, studenti e studentesse in arti performative e giovani firme della stampa. Per tutta la durata del Festival, il gruppo ne seguirà gli spettacoli e le attività in un racconto quotidiano, lavorando come una vera e propria redazione giornalistica che ogni giorno pubblicherà un quotidiano cartaceo di informazione e critica dal titolo Infinito Futuro, distribuito nei luoghi del Festival.

Rassegna Around Todi

Spazio anche quest’anno a contaminazione fra generi, valorizzazione delle eccellenze del territorio e appuntamenti letterari. Sabato 31 Agosto, alle ore 18, presso il Palazzo del Vignola si svolgerà il Concerto Giovani bacchette all’esordio, nell’ambito della XXVIII edizione del Corso di Avviamento alla Direzione d’Orchestra tenuto da Fabrizio Dorsi. Per l’occasione, Mercoledì 28 Agosto alle ore 18, presso l’Aula Magna del Liceo Jacopone si terrà la Lectio magistralis di Michele Marvulli: Beethoven, questo sconosciuto. Pianista e direttore d’orchestra, il Maestro Marvulli è fondatore di una delle più importanti scuole pianistiche italiane. Allievo per la composizione di Nino Rota e per la direzione d’orchestra di Franco Ferrara, si è affermato come direttore riconosciuto e stimato dalle migliori orchestre italiane.

Domenica 1 Settembre, alle ore 19, all’Arena Palazzo Francisci sarà la volta di Senza corpo ferire, confermando la collaborazione tra Todi Festival e le ospiti del Centro DCA-Disturbi del Comportamento Alimentare e del Centro diurno Il Nido delle Rondini ancora una volta protagoniste di una coinvolgente performance diretta da Costanza Pannacci e Raffaella Fasoli.

Tornano anche gli Incontri con l’Autore, tra la Sala Vetrata dei Portici Comunali, la Cantina Todini e la Sala del Consiglio Comunale. Questi i titoli e i protagonisti che si avvicenderanno nel corso delle nove giornate: Gramsci è vivo. Sillabario per un’egemonia contemporanea con Alessandro Giuli, Tre notti con Vinicio Marchioni, Tempesta. La vita e non la morte di Giacomo Matteotti con Antonio Funiciello, Les Italiens con Dario Maltese in dialogo con Myrta Merlino, A te vicino così dolce con Serena Bortone in dialogo con Luigi Foglietti, Instrumenta tudertina con Gaia Sofia Saiani, autrice, Maria Pia Alberzoni, Università Cattolica del Sacro Cuore, Antonio Ciaralli, Università di Perugia, Enrico Menestò, Accademia dei Lincei. Inoltre, Martedì 27 Agosto, grazie alla rinnovata partnership con il prestigioso Premio Andersen – Todi Festival Kids presenta Luca Tortolini – Miglior scrittore 2024 – che insieme ad Alessandra Comparozzi, Presidente Birba, incontrerà grandi e piccini all’insegna di coinvolgenti letture.

E ancora, tanti appuntamenti dedicati alle arti visive: da Sabato 24 Agosto a Domenica 1° Settembre presso i Portici Comunali, con ingresso da Piazza del Popolo, si potrà ammirare la mostra fotografica Human and Humanity del fotoreporter egiziano Ashraf Talaat, presente per l’intera durata del Festival. “Ho cercato – afferma Talaat – di catturare momenti in grado di riflettere l’umanità nelle sue molteplici forme: attraverso il lavoro, il gioco, i rituali. Ogni fotografia è una testimonianza della adattabilità e creatività delle persone che vivono in luoghi e contesti ambientali diversi”. Per l’occasione, Lunedì 26 Agosto alle ore 18, presso la Sala Vetrata dei Portici Comunali è in programma l’incontro Viaggio geografico per immagini del fotoreporter Ashraf Talaat.

E ancora, da Sabato 24 Agosto a Domenica 1° Settembre presso la Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo si terrà la mostra Uno scultore e un fotografo: Sebastian Schadhauser e Mario Santoro-Woith. Si rinnova, inoltre, la collaborazione con lo spazio UNU unonell’unico che Domenica 25 Agosto alle ore 18.18 inaugurerà l’esposizione del pittore e artista multimediale greco Miltos Manetas dal titolo “Gesù di Todi”. In programma per Venerdì 30 Agosto alle ore 17 presso il Palazzo del Vignola la presentazione e relativa esposizione de Il prodigioso calligramma della Madonna con Bambino, da Palazzo Barberini a Todi. L’evento, a cura di Tower Gallery di Diego Costantini, è promosso dall’Associazione Todi per l’Arte.

All’insegna della contaminazione anche la collaborazione con la prima edizione di See You Sun, il Festival ideato da Edoardo Guarducci e prodotto da Orizzonte Nove con la Direzione Artistica di Magali Berardo, appositamente pensato per celebrare il tramonto. Da Venerdì 30 Agosto a Domenica 1° Settembre la suggestiva Terrazza Inferiore del Nido dell’Aquila sarà pervasa da ritmiche tribali, groove incessanti e percorsi musicali in armonia con uno dei più bei spettacoli dal vivo: il calare del sole.

Todi Festival è realizzato con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con il sostegno della Direzione Generale Spettacolo, con il patrocinio e il contributo di Comune di Todi, Regione Umbria, Provincia di Perugia, La Consolazione E.T.A.B e in partnership con la Fondazione Progetti Beverly Pepper. Si ringraziano gli sponsor della manifestazione: Gruppo Todini, Cantina Roccafiore, Spazzoni Giuseppe, Terre di Todi, Anteo, Graphic Masters, Aeroporto Internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi”, You Mobility, Hub della Mobilità, Massinelli. Un ringraziamento anche a RAI Umbria per il patrocinio concesso e i media partner Teatro e Critica, La Platea e Giornale dello Spettacolo.

Gli spettacoli e gli incontri della Rassegna Around Todi sono a ingresso libero e gratuito, mentre i biglietti per gli spettacoli del Main Stage e della Rassegna Todi Off sono acquistabili sul sito www.todifestival.it dove è anche possibile visionare il programma completo.

La XXXVIII edizione di Todi Festival vi aspetta dal 24 Agosto al 1° Settembre 2024.