Presentata 29^ edizione di “Calcio Giovane 90”, protagonisti 250 ragazzi e 18 società

Oltre 250 ragazzini di 18 società provenienti da tutta Italia saranno protagonisti della 29^ edizione di “Calcio Giovane 90”, la manifestazione nazionale riservata alla categoria esordienti (1° anno 2007) in programma allo stadio “Corrado Bernicchi” di Città di Castello da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre.

“Siamo riconoscenti alla famiglia Bartoccioni per l’impegno serio e appassionato con cui porta la nostra città alla ribalta nazionale del calcio giovanile con un evento di straordinaria longevità e qualità, che coltiva e promuove la sana pratica sportiva, improntata alla lealtà e al divertimento”, hanno sottolineato nella conferenza stampa di stamattina (martedì 28 agosto) in Comune il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore allo Sport Massimo Massetti nel presentare la manifestazione insieme al responsabile del comitato organizzatore Sergio Bartoccioni, che ha ricordato con particolare affetto insieme agli amministratori la figura del giornalista Fabio Pelosi, ispiratore e animatore del torneo prematuramente scomparso. “Se siamo ancora qui a organizzare quest’evento lo dobbiamo principalmente a lui, che è stato l’ideatore di Calcio Giovane 90”, ha evidenziato Bartoccioni, che ha ricordato come in questa edizione sarà assegnato per il secondo anno il premio commemorativo con cui il Comune, insieme all’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, che presiederà la giuria con il presidente Roberto Conticelli, all’Ussi e alla Figc, renderà omaggio a Pelosi con l’intento di sottolineare il lavoro degli operatori dell’informazione che abbiano connotato la propria attività professionale per l’attenzione e la vicinanza al calcio giovanile.

“Abbiamo anche quest’anno la grande soddisfazione e l’orgoglio di accogliere società provenienti da tutta Italia, alcune ormai di casa perché partecipano dalla 1^ edizione e altre per la prima volta tra noi come Perugia”, ha dichiarato Bartoccioni, che ha illustrato la formula di Calcio Giovane 90, sottolineando la vicinanza di campioni come Francesco Magnanelli e Andrea Ranocchia, arrivati in serie A dopo essere stati protagonisti della manifestazione agli inizi della propria carriera e ora testimonial con le proprie maglie con cui sarà premiata la gioia di giocare a calcio di due giovani partecipanti al torneo.

La 29^ edizione di Calcio Giovane 90 aprirà i battenti venerdì 31 agosto alle ore 17.30 con il ritrovo delle squadre allo stadio comunale “Corrado Bernicchi” di Città di Castello. Alle 18.30 inizierà la cerimonia di apertura, con la sfilata delle squadre partecipanti, i saluti ufficiali delle autorità, la consegna dei calendari e delle tre targhe del premio Fabio Pelosi per la carriera giornalistica, per la promozione e la diffusione dello sport e per l’esperienza e la competenza del calcio giovanile. Alle 19.30 ci sarà il fischio d’inizio per le gare della prima fase, che termineranno alle ore 22.30. Sabato 1 settembre si continuerà con la disputa delle partite in calendario dalle 15 alle 19 e domenica 2 settembre si riprenderà dalle 9 alle 13 con le ultime partite della fase a qualificazione e i ripescaggi, mentre dalle 15 alle 18.30 si svolgerà la fase conclusiva del torneo, con gli incontri valevoli per gli ottavi, i quarti, le semifinali e le finali, cui seguirà la cerimonia di premiazione che proclamerà la squadra vincitrice assoluta e chiuderà l’evento.

Come ogni anno, con il memorial a lui intestato, sarà ricordata la figura di Corrado Bernicchi e saranno assegnati i premi dedicati a Ruggero Taddei, Achille Baldinelli, Romano Arcipreti, oltre a un premio speciale a Franco Caldei. Alla manifestazione sono iscritte le seguenti squadre: A.C. Perugia (Pg), Adelkam (Tp); Atletico Loy (Ca); Baldaccio Bruni (Ar); Big Sport Crotone (Kr); Calcio Rosà (Vi); Cerbara (Pg); Curi Pescara (Pe); F.C. Castello Calcio (Pg); Football Valbrenta (Vi); Lama Calcio (Pg); Madonna del Latte (Pg); S.Biagio Promano (Pg); San Giovanni Rotondo (Fg); Sansepolcro Calcio (Ar); Trestina (Pg); Vivi Altotevere Sansepolcro (Ar); Vivi Altotevere Sansepolcro (Ar); Virtus San Giustino (Pg).

