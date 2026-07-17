Preoccupa ancora l'incendio di Nocera Umbra, ma si riattivano le linee elettriche | Video - Tuttoggi.info

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Preoccupa ancora l’incendio di Nocera Umbra, ma si riattivano le linee elettriche | Video

Redazione

Preoccupa ancora l’incendio di Nocera Umbra, ma si riattivano le linee elettriche | Video

Ven, 17/07/2026 - 19:12

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Preoccupa ancora l’incendio attivo nei boschi intorno a Nocera Umbra, attivo ormai da 3 giorni. Per garantire gli interventi in sicurezza, nella giornata odierna è stata chiusa al transito la strada statale 361 “Septempedana” in entrambe le direzioni tra le località Case Basse e Bagnara (dal km 100 al km 104). Mentre si è reso necessario anche disalimentare le linee elettriche di media tensione per garantire le operazioni di soccorso dei mezzi aerei; saranno ripristinate a breve.

L’incendio, che interessa l’area tra le frazioni di Aggi, Case Basse e Bagnara, ha ripreso purtroppo vigore nel pomeriggio a causa del vento. Sul posto sono presenti quattro squadre dei Vigili del Fuoco di Perugia con 15 unità e 6 mezzi, due squadre dell’Agenzia Forestale Regionale e un UCL (Unità di Comando locale) dei Vigili del fuoco, con un funzionario per il coordinamento delle attività. Sono attualmente impegnati 2 Canadair ed un Erickson S-64 della flotta aerea di Stato, coordinati da due DOS dei Vigili del Fuoco (direttore operazioni di spegnimento). Il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia ha pianificato un puntuale dispositivo di soccorso con uomini e mezzi per fronteggiare la notte e la giornata di domani, 18 Luglio.

Spenti, invece, e in fase di bonifica, gli incendi a Costacciaro e Baiano di Spoleto, con squadre dell’Agenzia Forestale Regionale che resteranno sul posto anche durante la notte, a presidio delle aree.

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