Incendi in Umbria: ancora attivo quello di Nocera, bonifiche a Costacciaro e Spoleto - Tuttoggi.info

All’ora di pranzo di venerdì 17 luglio i vigili del fuoco hanno diffuso un nuovo bollettino che fa il punto sulla situazione degli incendi in Umbria. Nello specifico, a Costacciaro, l’incendio risulta in fase di bonifica con il DOS (Direttore operazioni di spegnimento) dei Vigili del fuoco e due squadre dell’Agenzia Forestale regionale. Sul posto, un elicottero dalla Regione Marche.

A Nocera Umbra (zone di Case Basse, Aggi e Bagnara) l’incendio è ancora attivo: presenti sul posto squadre dei Vigili del Fuoco di Perugia con 12 unità e 5 mezzi, due squadre dell’Agenzia Forestale regionale e un UCL (Unità di Comando locale) dei Vigili del fuoco, con un funzionario per il coordinamento delle attività.

Sono attualmente impegnati 3 Canadair ed un elicottero dei Vigili del Fuoco del reparto volo di Arezzo, coordinati da due DOS dei Vigili del fuoco (direttore operazioni di spegnimento). Si è resa necessaria la parziale chiusura della SS 361 nell’area interessata (da Case Basse a Bagnara), e l’interruzione delle linee elettriche di media tensione, con la collaborazione di E-distribuzione. A tal riguardo, si informa la cittadinanza che potrebbero esserci dei disagi causati da tale disalimentazione. Non appena le operazioni di soccorso lo permetteranno, verranno ripristinate tali linee.

A Baiano di Spoleto l’incendio risulta sotto controllo e in fase di bonifica: sul posto presente una squadra dei Vigili del fuoco con 5 unità e 2 mezzi, una squadra dell’Agenzia Forestale regionale ed il DOS dei Vigili del fuoco.