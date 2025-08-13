 Prende a pugni un 26enne e lo rapina, 35enne denunciato - Tuttoggi.info
Prende a pugni un 26enne e lo rapina, 35enne denunciato

Redazione

Mer, 13/08/2025 - 13:17

È stato denunciato a piede libero un uomo accusato di rapina e porto ingiustificato di armi per un violento episodio avvenuto nella zona della stazione di Fontivegge. Il fatto è accaduto nel giro di pochi attimi in piazza Vittorio Veneto dove la vittima, un 26enne italiano residente nel capoluogo, è stato avvicinato in un esercizio commerciale da un uomo che gli intimava di dargli dei soldi.

Al suo rifiuto il rapinatore – risultato poi essere un 35enne nigeriano – ha iniziato a spintonarlo e a colpirlo con pugni al volto, sottraendogli le poche monete che aveva in mano e dileguandosi immediatamente dopo.

I Carabinieri, giunti sul posto e raccolta la descrizione dell’aggressore, si sono immediatamente messi alla sua ricerca, riuscendo in breve tempo a individuarlo e a fermarlo.

L’uomo, mostratosi fin da subito agitato e restìo al controllo, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di uno spray al peperoncino, un coltello, un flacone di metadone e residui di una dose di eroina, motivi per cui è stato accompagnato in caserma, ove è stato successivamente riconosciuto dalla vittima quale autore della rapina perpetrata qualche ora prima e quindi denunciato in stato di libertà anche porto ingiustificato di armi. Contestualmente, il soggetto è stato anche segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

La vittima, visitata e medicata dal personale sanitario per le ferite riportate, è stata poi dimessa dal nosocomio.

