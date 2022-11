Premio letterario nazionale “Clara Sereni”, ecco i vincitori | Foto

Sabato 12 novembre, in una gremita Sala dei Notari di Perugia, si è infatti svolta la cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori, presentata dalla giornalista Nicole Ramadori e con la partecipazione di Benedetta Tobagi, presidente della Giuria Specialistica. “Quest’anno è stata particolarmente difficile la nostra scelta, poiché gli elaborati in concorso erano tutti di buon livello ed equilibrati nell’affrontare i temi del bando. Da questi romanzi, scritti anche da giovanissimi, emerge soprattutto una riflessione attenta al passato e alla tradizione, di un’Italia prevalentemente contadina, come chiave per leggere il presente”.

“La letteratura – ha sottolineato nell’indirizzo di saluto letto pubblicamente la Senatrice Liliana Segre, presidente onoraria del Premio – è sempre lo specchio di un’epoca, per questo il mio saluto va a tutti le autrici e gli autori partecipanti la cui opera è comunque preziosa ed utile. Clara Sereni è stata un personaggio importante della scena letteraria, culturale e politica italiana, giusta e dovuta è l’attenzione e la valorizzazione che il Premio continua ad assicurarle”.

Una delle novità della IV edizione del premio “Clara Sereni”, anticipate durante la cerimonia di premiazione, è l’anteprima del Premio che si svolgerà il 25 aprile 2023 a Perugia nell’ambito della manifestazione internazionale Seed – Design Action for future, promossa dalla Fondazione Guglielmo Giordano, con la partecipazione, tra gli altri, di Carlina Torta, l’attrice milanese, in tournée in Italia con lo spettacolo A cercar insieme i fiori, reading teatrale da lei scritto e interpretato e tratto dalle opere di Clara Sereni.

Con la presidenza onoraria della Senatrice Liliana Segre, il Premio “Clara Sereni” è promosso dall’Associazione culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi e ali&no editrice, in collaborazione con il Comune di Perugia e la rivista letteraria Noidonne, con il patrocinio di Ucei (Unione Comunità Ebraiche Italiane), Assemblea Legislativa della Regione Umbria, Università degli Studi di Perugia, e con il sostegno di Fondazione Perugia, Fondazione Guglielmo Giordano e Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria.