Premio letterario FulgineaMente 2018, il terzo appuntamento

Venerdì 3 Agosto 2018 alle ore 21.00 si terrà il terzo incontro dei quattro previsti per presentare altri sei dei ventiquattro scrittori umbri candidati al Premio. L’ultimo avrà luogo il 31 Agosto.

La modalità di presentazione è sempre la stessa: ciascuno di loro avrà venti minuti di tempo per presentare il libro in concorso.

Questa volta l’evento avrà a Foligno, agli Orti Orfini, un altro angolo suggestivo della città.

Siamo alla terza delle quattro serate in cui gli scrittori avranno l’occasione di farsi conoscere meglio, non solo ai componenti della giuria tecnica ma a tutti coloro che parteciperanno all’incontro e quindi ai potenziali lettori. Sarà anche un’occasione per loro di conoscersi e conoscere alcuni luoghi del nostro territorio.

I protagonisti della serata del 3 Agosto saranno gli scrittori: Annalisa Baldinelli, Paola Chiatti, Rosanna Mazzoni, Franco Monacchia, Francesco Pullia, Ilaria Tomassini.

Gli autori saranno presentati da tre membri della giuria, Maria Luisa Bosi, Carla Bergantini, Luciana Speroni.

Coordineranno gli interventi la Presidente dell’Associazione Ivana Donati e la socia fondatrice Donatella Cauli.

Stampa