Premio Generosità, un serata per raccogliere fondi e consegnare le donazioni | Madrina Manuela Arcuri FOTO - Tuttoggi.info

Un evento di Massimo Zamponi di beneficenza in favore delle associazioni che sostengono le fasce più fragili della popolazione

Giovedì sera – 27 aprile – il Teatro Nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto ha ospitato la prima edizione del Premio Generosità, un evento ideato e condotto da Massimo Zamponi con la partecipazione straordinaria di Manuela Arcuri come madrina della serata.

La manifestazione ha avuto come scopo principale quello di raccogliere fondi e premiare tre associazioni che si sono distinte nel supportare le fasce più fragili della popolazione a Spoleto e in Umbria. Il ricavato solidale corrispondente alle donazioni raccolte grazie dalla vendita dei biglietti, dagli sponsor e da donazioni liberali, sono stati consegnati alle associazioni Comitato per la vita Daniele Chianelli che si occupa da oltre 30 anni, di sostenere i malati nella lotta alla cura da linfomi e leucemie, piccoli, adulti e le loro famiglie offrendo alloggio e sostegno concreto nel difficile percorso terapeutico, ANFFAS per LORO che dal 1958 lavora per cambiare la situazione, aiutare le famiglie e le persone con disabilità intellettiva e SOGIT sezione di Spoleto “Le Aquile”. Quest’ultima associazione di volontariato ha anche contribuito all’organizzazione dello spettacolo e ha dichiarato che utilizzerà i fondi per acquistare presidi sanitari e carrozzine elettroniche per il trasporto dei pazienti anziani, disabili o obesi che risiedono in abitazioni rese scomode da raggiungere per le barriere architettoniche.

Riccardo Scamarcio, presidente dell’ANCRI (Associazione Nazionale degli Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana), ha consegnato personalmente i tre assegni alle associazioni vincitrici.

L’evento è stato aperto dalla Banda musicale di Spoleto, che ha intonato gli inni italiano ed europeo, seguita dalla lettura di una lirica di Simone Fagioli ad opera di Manuela Arcuri. Presenti all’evento anche gli assessori comunali Danilo Chiodetti e Luigina Renzi.

La serata è stata allietata dalle esibizioni di Susanna Rigacci, soprano accompagnata da Pietro Rigacci al pianoforte, di Stefano Mhanna, violinista e pianista, di Manuela Mari in “Femme Fatales” – Dive di Hollywood anni ’30/’40, dalla proiezione del videoclip “Alleluia” di Eugenio Picchiani e dal Coro Polifonico Teatro S. Carlo di Foligno.

Nel corso della serata, sono stati consegnati i “Premi generosità” a coloro che in questo anno si sono distinti nell’atto del dare. Il premio, voluto da Massimo Zamponi e ispirato a Santa Rita, è benedetto nella Basilica della Santa di Cascia dal Rettore del complesso agostiniano.