Premio De Andrè, la folignate Paola Majuri tra i finalisti

Riconoscimento online con il voto del pubblico. Assegnate già alcune targhe

E’ Paola Majuri l’unica umbra in corsa per il Premio De Andrè, nella parte assegnata con il voto del pubblico. La folignate, dell’etichetta di Dj Ralph, è in gara con il brano “Lasciami qui”. Il premio sarà assegnato mercoledì 12 gennaio a Roma.

La storia del premio

Patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus e organizzato da iCompany, con la direzione artistica di Luisa Melis, il Premio ha come scopo quello di stimolare (presso autori, compositori, interpreti ed esecutori esordienti di musica italiana) una creatività libera e scevra da tendenze legate alle mode, ai generi e ai concetti di commerciabilità, al fine di favorire l’originalità e la vitalità delle nuove produzioni artistiche.

Un appuntamento atteso

Uno degli appuntamenti più attesi per gli artisti che sperimentano nuove forme per la musica d’autore. Il Premio Fabrizio De Andrè si avvale di una giuria costituita da scrittori, giornalisti, critici musicali ed operatori del settore, presieduta da Dori Ghezzi. Già assegnati alcuni premi previsti, come la Targa Faber a Daniele Silvestri e il premio “Quelli che cantano Fabrizio” a Neri Marcorè.

Questo il link per votare Paola Majuri.