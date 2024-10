Premiazione dell’ITT al PMExpo - Tuttoggi.info

Il 4 Ottobre 2024 una delegazione di rappresentanza dell’ITT, insieme alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Cinzia Fabrizi, si recherà a Roma al PMExpo 2024, l’evento italiano dedicato al Project Management, per ricevere un importante premio a livello nazionale.

L’ITT “Allievi-Sangallo” di Terni, infatti, verrà premiato come Istituto primo classificato nel concorso Nazionale rivolto alle Scuole Secondarie Superiori e agli ITS dal titolo “Il Project Management per lo sviluppo delle Competenze Chiave di Cittadinanza, l’apprendimento permanente, l’imprenditorialità ed i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento”, che intende premiare le migliori esperienze di progetti scolastici.

Il progetto presentato dall’Istituto consiste nella creazione di una App denominata “PegaSos”, fruibile sia da dispositivo mobile che via web, sviluppata a cura di alcuni studenti del quinto anno dell’ indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni dell’a.s. 2023-2024, coordinati dal Prof. Iommi Massimiliano e dalla Referente per i PCTO d’Istituto Prof.ssa Frittella Sara.

L’App, ideata in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Terni e finanziata dall’AUCC Umbria, ha lo scopo di permettere ai pazienti, ai caregiver e a tutte le persone coinvolte a vario titolo nel reparto di Oncologia, di poter avere a disposizione uno spazio dove consultare contenuti medici specifici di qualità elevata e dove confrontarsi con altri soggetti tramite blog tematici, di tenere una sorta di “diario” online dei sintomi della malattia e, soprattutto, di “umanizzare” in qualche modo la terapia e le cure, offrendo supporto anche psicologico.

Per l’ITT questo premio è un importante riconoscimento della qualità del lavoro svolto dagli studenti, che hanno potuto sviluppare le loro competenze anche in ambiti non direttamente afferenti alle materie di studio curricolari, dell’efficacia delle metodologie didattiche implementate dalla scuola e della possibilità di sviluppare progetti di alto livello che nascono dalla collaborazione con gli stakeholders del territorio.





Luogo: ITT TERNI, CESARE BATTISTI, 131, TERNI, TERNI, UMBRIA