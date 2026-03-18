Premiati nella sala Consiliare della Provincia i vincitori di “Un Poster per la Pace” - Tuttoggi.info

Si è svolta ieri pomeriggio, nella Sala Consiliare della Provincia di Perugia, la cerimonia di premiazione del concorso “Un Poster per la Pace” promosso dal Lions International. Protagonisti colori, idee e visioni dei più giovani, capaci di raccontare un mondo senza conflitti.

A consegnare i riconoscimenti sono stati i presidenti dei Lions Club Perugia Host, Perugia Augusta Perusia e Perugia Centenario, che hanno premiato gli studenti degli Istituti secondari di primo grado “San Paolo”, “Carducci – Purgotti”, “M. Bonaparte Valentini” e “G. Pascoli” di Perugia, classificatisi ai primi tre posti all’interno delle rispettive scuole.

Quest’anno sono stati circa 500 gli alunni coinvolti: una partecipazione ampia e sentita che ha portato anche all’assegnazione di alcuni ex aequo e menzioni speciali. Alla cerimonia hanno preso parte dirigenti scolastici, insegnanti e famiglie, a testimonianza di un progetto condiviso tra scuola e territorio.

L’iniziativa è stata aperta dalla vicepresidente della Provincia di Perugia Laura Servi, che ha portato il saluto dell’ente ai numerosi partecipanti, ricordando il ruolo della Provincia come “casa dei Comuni e dei cittadini”, spazio di incontro e crescita condivisa.

Nel suo intervento ha invitato a guardare oltre le parole, sottolineando come i valori della convivenza si trasmettano soprattutto attraverso i comportamenti quotidiani. “La pace – ha detto – non è qualcosa che si apprende solo a parole: sono le scelte di ogni giorno, il dialogo al posto dello scontro, a diventare esempio per i più giovani. È un percorso che richiede impegno, coerenza e anche il coraggio di mettersi in gioco”. Rivolgendosi poi ai ragazzi e alle ragazze presenti, ha aggiunto: “I vostri elaborati dimostrano che è possibile superare divisioni e ostacoli, costruendo ponti già a partire da un’idea, da un segno, da un impegno condiviso. ‘Un Poster per la Pace’ rappresenta un’opportunità concreta per esprimere il vostro sguardo sul mondo e trasformare pensieri ed emozioni in messaggi capaci di parlare a tutti”.

Il concorso

Da quasi quarant’anni il Lions International promuove il concorso in oltre 200 Paesi, coinvolgendo ragazzi tra gli 11 e i 13 anni e invitandoli a esprimere, attraverso l’arte, la propria visione sul tema proposto annualmente.

L’edizione 2026, intitolata “Uniti come una sola cosa”, ha offerto agli studenti l’opportunità di confrontarsi su inclusione e comprensione tra culture diverse. A livello locale i vincitori vengono premiati dai Lions Club promotori, mentre chi supera tutte le selezioni – distrettuale, multidistrettuale e internazionale – può accedere alla fase finale: il primo classificato mondiale riceverà un premio di 5.000 dollari al Palazzo di Vetro dell’ONU a New York, durante la “Giornata Lions alle Nazioni Unite”. Mentre altri 23 finalisti riceveranno un riconoscimento da 500 dollari e un attestato.