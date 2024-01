Preghiere, Luminaria, fiera, “occhiolino” e torcolo: la due giorni di San Costanzo

Il programma delle celebrazioni di domenica e lunedì, tra fede e tradizioni popolari

Perugia si prepara a celebrare la festa di San Costanzo, patrono della città con San Lorenzo e Sant’Ercolano. Le celebrazioni più attese, tra fede, tradizione, identità cittadina, folklore e credenze popolari. Come quella dell’occhiolino di San Costanzo, a cui è legato il dolce tipico, il torcolo. La tradizione vuole infatti che ogni anno, durante la festa di San Costanzo, le ragazze nubili vadano nella chiesa dedicata al santo per chiedere se si sposeranno entro l’anno: se guardando il gioco di luci riflesse sull’immagine del santo si ha l’impressione che san Costanzo abbia fatto l’occhiolino, significa che le nozze ci saranno, altrimenti, per consolazione, il fidanzato regalerà alla ragazza il tipico dolce.

Una leggenda che mostra appunto l’antico legame tra fede e tradizioni popolari. Che si rinnoverà nelle giornate di domenica e lunedì. Questo il programma.

Domenica 28 gennaio

Alle 17 di fronte all’atrio di palazzo dei Priori partenza, per la basilica di San Costanzo, della processione della “Luminaria” medievale, presieduta dall’Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve S. Em. Ivan Maffeis

Alle 18 presso la basilica di San Costanzo Vespri Solenni – Offerta dei doni e del cero da parte del sindaco, con la partecipazione della corale della polizia locale.

Alle 19 presso il primo chiostro della basilica di San Pietro degustazione gratuita dei prodotti locali, offerta dalla fondazione per l’Istruzione Agraria con possibilità di visita, con biglietto d’ingresso ridotto, della mostra “Il Perugino di San Pietro”, ospitata nella galleria Tesori d’Arte del complesso monumentale in Borgo XX Giugno, a Perugia, che per la prima volta ha riportato in città e riunificato tutti e undici gli scomparti della predella dell’Ascensione di Cristo dipinta per la basilica.

Lunedì 29 gennaio

Presso la basilica di San Costanzo alle 8, 10 e 11,30 Sante Messe. alle 16 Vespri.

Dalle 8,00 alle 20 in borgo XX Giugno Fiera Grande di San Costanzo a cura de “L’arte e la terra” con stand di piante, abbigliamento, intimo, calzature, biancheria, prodotti tipici, articoli da regalo, artigianato, hobbistica, piccolo antiquariato. In particolare alle ore 10,30 è prevista l’inaugurazione della Fiera e la degustazione del torcolo di San Costanzo.

Alle 12,00 in corso Vannucci tradizionale degustazione del torcolo di San Costanzo e del vin santo, aperta a tutta la cittadinanza, offerta in collaborazione con Confartigianato, Cna, Confcommercio e associazione Italiana Sommelier.

Alle 15 in corso Vannucci corsa di San Costanzo (3° Edizione) riservata ai settori giovanili e promozionali della Fidal a cura delle società Atletica Perugia Team, Atletica Capanne, Csain Perugia, Arcs, Avis, Grifo Runners. Al termine delle gare, alle 17, è prevista la premiazione presso la sala della Vaccara di palazzo dei Priori.

Alle 18 presso la cattedrale di San Lorenzo solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Ivan Maffeis, con la partecipazione dei vescovi umbri e delle autorità.