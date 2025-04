Precipita dalla finestra, gravissimo. C'è un indagato per omissione di soccorso - Tuttoggi.info

È ricoverato all’ospedale di Terni in condizioni disperate un trentenne precipitato dalla finestra della sua abitazione, a Foligno, lo scorso fine settimana. La notizia si è però diffusa soltanto nelle ultime ore, dopo che la Procura della Repubblica di Spoleto ha indagato un altro uomo per omissione di soccorso.

Ma andiamo con ordine. I fatti sono avvenuti nella notte tra venerdì e sabato in via Garibaldi a Foligno. Con il giovane, un tunisino che vive nell’abitazione con la sua fidanzata che in quel momento però non c’era, che è precipitato da una finestra. Non è chiaro se sia stato un incidente o un gesto volontario. Ad accorgersi di lui, in terra in una pozza di sangue, un vicino di casa, che ha chiamato il soccorsi. Il trentenne è stato quindi trasportato all’ospedale di Foligno, per poi venir trasferito, viste le gravissime condizioni, a Terni.

Sul posto anche la polizia di Stato, guidata dal vicequestore Adriano Felici, coordinata dalla Procura di Spoleto. Che ha appurato come all’interno dell’abitazione – secondo quanto riporta il Tgr dell’Umbria – ci fosse un altro uomo, un italiano che non avrebbe avvertito i soccorsi dopo quanto avvenuto. E che per questo ora risulta indagato per omissione di soccorso. La sua posizione è tutta da chiarire dunque, come vanno chiarite alcune ferite non legate alla caduta che i medici hanno riscontrato sul trentenne tunisino.