Preapertura, “visto che la tortora non è una specie a rischio?”

Club di cacciatori e associazioni diffuse bocciano però il conteggio digitale: metodo discriminatorio e vessatorio

E’ già tempo di bilanci per la giornata di preapertura alla sola tortora in Umbria. Una cacciata durata meno di tre ore, quando il contatore digitale ideato dalla Regione Umbria per conteggiare gli animali abbattuti e restare all’interno del carniere, come richiesto dal Piano nazionale, ha indicato che era stato raggiunto l’80% degli animali ammessi, fermando quindi la preapertura.

Un tempo ristretto che dimostra come, evidentemente, la specie tortora non sia a rischio, ma sia al contrario ben presente nelle campagne umbre. Per contro, il poco tempo a disposizione prima del raggiungimento del limite ha creato molti delusi. Per non parlare di quanti, non disponendo di uno smartphone, non hanno partecipato alla preapertura.