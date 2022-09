Preapertura tortora, delusione annunciata: lo stop dalla app è arrivato già alle 9,10

Anomalie nel sistema digitale di conteggio: a mezzanotte risultavano abbattuti già 34 animali con la caccia ancora chiusa

E’ durata fino alle 9,10 la giornata di preapertura con la caccia alla sola tortora in Umbria. A quell’ora è infatti arrivato ai cacciatori che avevano scaricato il sistema digitale di conteggio fatto predisporre dalla Regione il blocco del sistema, per il raggiungimento dell’80% del carniere, che per la regione era complessivamente di 2971 animali.

Lo stop è arrivato prima come da delibera, per via del cosiddetto effetto campana. E infatti anche dopo lo stop per alcuni minuti si sono continuati a sentire spari (è praticamente impossibile cacciare e tenere sempre davanti agli occhi lo schermo dello smartphone). Solo che, come era prevedibile, ora ci sarà una discrepanza tra quanto segnato nei tesserini cartacei e quanto risulta dalla app. Alle 9.18 è arrivato lo stop definitivo con la firma dell’atto regionale n. 8810.