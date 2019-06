Poste Italiane, nuovo look per l’ufficio di Bosco

Poste Italiane informa che, da mercoledì 19 giugno, l’Ufficio Postale di Bosco (Strada Tiberina Nord 28/f) non sarà operativo per consentire i lavori finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e di comfort per i clienti e per il personale.

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, l’Azienda potenzierà, nel periodo dell’intervento, la vicina sede di Colombella (Via delle Marche, 158 A) che, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13:45 ed il sabato fino alle 12.45, assicurerà la consegna della corrispondenza non recapitata per assenza del destinatario ai clienti di Bosco.

