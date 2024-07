Poste, a Bastia e frazioni rimodulati gli orari: tutti i dettagli - Tuttoggi.info

Al fine di garantire un maggior equilibrio tra la fisiologica flessione della domanda dei servizi postali nel periodo estivo e la relativa offerta, Poste Italiane assume provvedimenti di rimodulazione giornaliera o oraria di apertura al pubblico della rete degli uffici postali.

Tali interventi, inseriti nel piano di rimodulazione debitamente comunicato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono adottati in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero delle Comunicazioni del 28 giugno 2007 “Nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi” (cd. DM Gentiloni), come integrato dalla delibera 293/13/CONS AGCom del 16 aprile 2013.

Si informa che gli uffici postali nel Comune di Bastia Umbra osserveranno il seguente intervento di rimodulazione:

Ufficio di Bastia Umbra

Orario al pubblico 8.20 – 13.35 nei giorni:

Dal 5 al 9 Agosto

Dal 12 al 14 Agosto

Il 16 Agosto

Ufficio di Ospedalicchio

Chiusura Stagionale nei giorni:

Dall’11 al 13 Luglio,

Il 15 Luglio

I giorni 5, 6, 10, 16, 17, 23, 24, 26 Agosto

Ufficio di Costano

Chiusura Stagionale nei giorni:

13 e 14 Agosto

19 e 20 Agosto

Poste Italiane assicurerà la più ampia e chiara informazione all’utenza circa le variazioni di orario, nonché gli uffici postali più vicini aperti, al fine di facilitare l’accesso al servizio.