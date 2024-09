Post di Gagliardi accende polemica "Tutti i cantieri di Gubbio coi conti in rosso" | Insorgono i Led - Tuttoggi.info

La polemica arriva da un post social. Il gruppo consiliare “Liberi e Democratici” ha infatti presentato addirittura un’interrogazione urgente a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate dal vicesindaco e assessore Francesco Gagliardi sul proprio profilo Facebook.

Questo il post, poi cancellato, riguardante lo (scarso) stato di benessere del bilancio comunale: “Tutti i cantieri delle opere pubbliche aperti a Gubbio sono in rosso coi conti. Mancano milioni di euro per completarli. I danni che hanno fatto a Gubbio sono incalcolabili. Un vero e proprio flagello di Dio”.

Le parole del vicesindaco hanno ovviamente sollevato interrogativi in merito alla trasparenza e alla correttezza istituzionale, con i Led che chiedono ora al primo cittadino “se le affermazioni di Gagliardi corrispondano a verità e se l’amministrazione comunale intenda davvero informare il Consiglio tramite i social network piuttosto che nelle sedi ufficiali“.

Nell’interrogazione le consigliere Alessia Tasso e Simona Minelli sottolineano come tali dichiarazioni “potrebbero rappresentare una mancanza di rispetto verso il Consiglio Comunale, organo democraticamente eletto dai cittadini e deputato all’approvazione del bilancio“. Il gruppo ha quindi chiesto chiarimenti immediati e la convocazione urgente della Commissione Controllo e Garanzia per un’analisi approfondita dello stato dei cantieri in corso e delle eventuali ricadute sui conti comunali.