Post di Bonifazi sul razzismo, interviene l'Amministrazione - Tuttoggi

Di fronte all’opposizione di centrosinistra che chiedeva una parola del sindaco Andrea Romizi sul “caso Bonifazi”, il consigliere della Lega che aveva postato e poi rimosso un post su Facebook intitolato “Sono razzista. E me ne vanto”, è l’intera amministrazione comunale perugina a intervenire.

“Sono razzista e me ne vanto”, polemiche sul post del consigliere Bonifazi

“Come Amministrazione – è la nota della Giunta – non vogliamo e non possiamo esimerci dall’intervenire sull’increscioso episodio che ha riguardato il consigliere Bonifazi. Prendiamo le distanze, in maniera inequivocabile, dal contenuto del post: Perugia è e sarà sempre una città accogliente, internazionale, aperta, luogo di incontro, aliena da qualsivoglia forma di razzismo e intolleranza“.

“Come Amministrazione comunale – termina la nota – censuriamo il comportamento del consigliere. Prendiamo atto che lo stesso ha presentato le proprie doverose scuse“.

Il consigliere Davide Bonifazi, infatti, dopo aver rimosso il post si è scusato in Consiglio, parlando di una leggerezza.