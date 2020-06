Post Covid, riapre il cantiere per Parco della Pescaia e Piazza del Bacio

Dopo lo stop per l’emergenza Covid-19 riapre il cantiere per la riqualificazione del Parco della Pescaia e la realizzazione di una pista di skateboard, con annessa area verde, nella zona antistante Piazza del Bacio.

Il Parco della Pescaia

Nel Parco della Pescaia, l’intervento prevede la sistemazione del viale principale, della rampa di accesso dal piano superiore e della zona antistante la ex casa colonica e, a garanzia della massima accessibilità possibile da via XX Settembre, si costruirà ex novo un vialetto di collegamento tra il piano antistante la ex casa colonica e il viale principale. Sarà poi creata una nuova area giochi in due spazi verdi adiacenti attualmente inutilizzati, con sedute per la sosta in muratura rivestite di travertino. L’area per la sgambatura dei cani verrà ampliata e divisa in due zone dotate di ingressi indipendenti, una per i cani di piccola taglia e una per quelli di media e grossa taglia. Saranno, inoltre, effettuati ulteriori interventi di manutenzione del verde del parco (tagli, potature, rimonde).

Piazza del Bacio

Per Piazza del Bacio, il progetto prevede la realizzazione di una pista per l’attività dello skateboard con contestuale riqualificazione e caratterizzazione dello spazio verde circostante. L’area sarà dotata di strutture idonee per lo svolgimento della stessa attività sportiva (rampa con pedana, curva con pedana, piramide centrale con ringhiera in acciaio, vulcano e ripiano laterale con rampe e muretto). Rispetto all’iniziale previsione, si provvederà anche alla sistemazione dell’area d’ingresso al parco, contigua alle “Fonti di Veggio”, in modo da consentire l’accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per le donne, bambini ed anziani.

Il valore dell’intervento, in questo caso, è di circa 400.000 euro.

“Questo intervento – ha precisato l’assessore Numerini – come, più in generale, tutti gli interventi di riqualificazione del verde, sono tanto più importanti in quanto consentono di arginare fenomeni di devianza e criminalità, favorendo, d’altro canto, occasioni di aggregazioni positive per i nostri ragazzi. Inoltre, uno degli obiettivi con cui è stato pensato questo specifico intervento – ha concluso Numerini – è anche quello di permettere una sorta di ricucitura del territorio, sia all’interno del Parco della Pescaia che fra questo e la menzionata area di Piazza del Bacio”.