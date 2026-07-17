Possesso di droga e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 32enne - Tuttoggi.info

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Assisi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è avvenuto nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio. Durante un pattugliamento, i poliziotti hanno fermato un’autovettura per un controllo. Nel corso delle verifiche, il conducente ha assunto un atteggiamento poco collaborativo e, dopo essere sceso dal veicolo, sul terreno sono stati rinvenuti alcuni involucri di cellophane danneggiati.

La successiva perquisizione personale ha consentito agli agenti di trovare altri tre involucri contenenti una sostanza polverosa che, in seguito agli accertamenti tecnici, è risultata essere cocaina. L’uomo aveva inoltre con sé 120 euro in contanti, ritenuti compatibili con l’attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti, il 32enne è stato arrestato. Su disposizione del pubblico ministero di turno è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto.