Positivi al Covid, due classi in quarantena

In una media e in un istituto superiore a Perugia | Si aggiungono ai casi di Magione, Gualdo Tadino e Umbertide | Isolamento cambia in base al vaccino

Anche in due scuole di Perugia la positività di studenti al Covid ha fatto scattare la quarantena.

Un caso si è verificato alla media San Paolo. L’altro all’Istituto “Capitani”. Per i ragazzi al di sopra dei 12 anni, che quindi possono essere vaccinati, la quarantena è diversificata come da nuovo protocollo: in caso di tampone negativo, a casa precauzionalmente per 7 giorni chi è vaccinato, due settimane gli altri.

I docenti invece, secondo la procedura già adottata a metà dello scorso anno scolastico, possono subito tornare al lavoro se negativi al tampone.

Studenti positivi al Covid, gli altri casi in Umbria

In Umbria, in questa prima di settimana di ritorno in classe, casi di positività con conseguenti quarantene di classi si sono verificate al “Casimiri” di Gualdo Tadino, al “Gattapone” di Gubbio, al “Campus da Vinci” di Umbertide, in un istituto di Todi e alla primaria di Magione.

Studenti umbri vaccinati

In Umbria ha completato la vaccinazione quasi il 47% degli under 19 vaccinabili, mentre un altro 19,6% è in attesa della seconda dose. Ai ragazzi tra 12 e 19 anni, secondo le disposizioni del Ministero, viene inoculato Pfizer o Moderna.