Posa fibra ottica, a Ciconia via a lavori di asfaltatura | Come cambia la circolazione

Come anticipato nei giorni scorsi dall’Amministrazione al Consiglio Comunale, a seguito dei lavori eseguiti per la posa in opera della fibra ottica, la settimana prossima inizieranno i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nel quartiere di Ciconia, e precisamente nelle zone di via degli Ulivi e via dei Tigli, a partire dall’intersezione in rotatoria con via delle Querce fino all’intersezione in rotatoria con la variante complanare di Orvieto.

A causa delle opere – come annuncia il Settore Vigilanza del Comune – potranno verificarsi rallentamenti alla circolazione nei giorni 16 e 17 luglio in via degli Ulivi, ed il 18, 19 e 20 luglio in via dei Tigli.

Questa la disciplina della circolazione stradale:

• durante le giornate di lunedì 16 e martedì 17 luglio, con orario 8-18, viene interrotto il transito veicolare in via degli Ulivi, a partire dall’intersezione con via dei Sambuchi fino alla rotatoria dell’Ospedale.

• nelle giornate ed orari suddetti è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli nel tratto di via degli Ulivi interessato dai lavori.

• la circolare “D” del trasporto pubblico locale, diretta verso l’Ospedale, non effettuerà le corse lungo via dei Sambuchi e via degli Ulivi, ma percorrerà via dei Platani e via delle Querce per raggiungere il polo ospedaliero.

• durante le giornate di mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 luglio, con orario 8-18, viene interrotta la circolazione veicolare nel tratto della Sr 71 denominato via dei Tigli dal km. 34+500 (rotatoria con via delle Querce) al km 35+400 (località “La Svolta” rotatoria nuova variante complanare di Orvieto).

• sarà consentita la circolazione veicolare soltanto nella corsia opposta (dalla rotatoria nuova variante direzione rotatoria con via delle Querce).

• tutte le vie laterali al tratto interessato ai lavori saranno raggiungibili percorrendo il senso di marcia lasciato libero alla circolazione.

• I lavori di rifacimento della pavimentazione stradale saranno effettuati a tratti in modo da consentire l’accesso e/o il deflusso dalle vie laterali a via dei Tigli; pertanto, tali vie saranno così disciplinate:

– uscita da via dei Gelsi – obbligo di svolta a destra

– uscita dal polo scolastico – obbligo di svolta a destra

– uscita da via dei Cornioli – obbligo di svolta a sinistra

– uscita da via dei Ciliegi – obbligo di svolta a destra

– uscita da via dei Meli – obbligo di svolta a destra

– uscita da via delle Mimose – obbligo di svolta a sinistra

– uscita da via delle Robinie – obbligo di svolta a sinistra

– uscita da via dei Gerani – obbligo di svolta a sinistra

• La ditta esecutrice provvederà a segnalare le interruzioni delle carreggiate a norma del vigente Codice della Strada, del Regolamento di attuazione e del D.M 10/07/02 (disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, ecc..), alla gestione della viabilità in ingresso ed in uscita dalle vie laterali a seconda dello stato di avanzamento dei lavori e a far transitare i mezzi delle linee di trasporto pubblico locale a senso unico alternato

