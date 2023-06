Porte aperte all’Omcl di Foligno per il “Loco&Rail show”

In occasione della settima edizione del Loco&Rail show, la storica Officina Manutenzione Ciclica Locomotive (OMCL) apre le porte al pubblico

In occasione della settima edizione del Loco&Rail show, che si terrà il 17 e 18 giugno a Foligno, la storica Officina Manutenzione Ciclica Locomotive (OMCL), stabilimento industriale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs Italiane), apre le sue porte agli appassionati. Un’occasione unica per guardare da vicino locomotive e convogli elettrici.

Le “Porte Aperte” all’OMCL di Foligno sono un appuntamento particolarmente atteso dagli appassionati di un settore che continua ad emozionare adulti e bambini. Prenotazioni da tutta Italia e dalla Svizzera per ammirare le eccellenze dell’ingegneria ferroviaria nazionale. Tecnici ed esperti illustreranno sabato 17 giugno dalle 8 alle 13 le diverse fasi delle lavorazioni a cui sono sottoposte le locomotive e accompagneranno i gruppi di visitatori tra carrelli, motori e componenti elettronici.

Il Loco&Rail Show, la kermesse ferroviaria organizzata dal Dopo Lavoro Ferroviario (DLF) di Foligno e dall’associazione Umbra Treni Storici “Turno C”, torna dopo 5 anni con un programma ricco di appuntamenti:

Sabato 17 giugno dalle 9.30, presso il salone del Dopolavoro Ferroviario di Foligno (via Piave 2/A), si potranno ammirare plastici ferroviari di grandi dimensioni e decine di modelli partecipanti al Concorso Nazionale di modellismo ferroviario. Nel pomeriggio verranno presentate tutte le novità del settore.

Contemporaneamente sarà possibile visitare il deposito rotabili storici della Fondazione FS italiane (Via Santa Maria in Campis) dove sono presenti automotrici e locomotive a vapore, tra cui quella utilizzata per il film premio oscar nel 1999, “La Vita è bella”.

Domenica 18 giugno alle 10, si terrà la Gara Nazionale “Criterium Composizioni” che premierà la riproduzione più fedele di un convoglio ferroviario che coinvolge oltre 20 partecipanti da tutta Italia premiati nel pomeriggio dal responsabile dell‘evento Lorenzo Giacchi.

Per le visite guidate all’OMCL di Foligno è obbligatoria la prenotazione via mail a info.locoerailshow@libero.it (fino ad esaurimento posti), maggiori informazioni www.turnoc.it