Porta Ascolana, finalmente partono i lavori: completamento in 10 mesi

Dopo Porta Romana, parte anche il progetto di Porta Ascolana, che vedrà il rifacimento della facciata e il potenziamento strutturale

Via ai lavori post sisma su Porta Ascolana, uno dei principali accessi al centro storico di Norcia, danneggiata dal terremoto del 2016.

È stato infatti sottoscritto il 27 aprile il contratto d’appalto per il “restauro e miglioramento sismico di Porta Ascolana” dalla ditta appaltatrice, dal Segretario Comunale e dal Committente. L’intervento fa parte dell’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione recante “Approvazione del programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell’appalto è fissato in 300 giorni naturali e consecutivi (in sostanza 10 mesi).

“Dopo quello relativo a Porta Romana, parte anche il progetto di Porta Ascolana, che vedrà il rifacimento della facciata e il potenziamento strutturale del monumento. Un intervento necessario, che rappresenta un tassello in più all’interno di questo meraviglioso mosaico da ricostruire che è la nostra città” ha detto l’Assessore ai lavori pubblici Giuliano Boccanera.