Poreta, lunedì possibili disagi per l'acqua - Tuttoggi

La Vus ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

Per informazioni si può contattare il numero verde 800 663036.

(foto Poreta di Silvio Sorcini – I luoghi del Silenzio)