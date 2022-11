Porano riceve la qualifica di "Città che legge" - Tuttoggi

Il bando è organizzato ogni due anni dal Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del ministero della cultura

Ha ottenuto per la prima volta la qualifica di “Città che legge” 2022-2023 il Comune di Porano, grazie all’impegno nella promozione della lettura nel proprio territorio come valore aggiunto nella vita individuale e sociale della propria comunità. Il bando è organizzato ogni due anni dal Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del ministero della cultura che dipende dalla direzione generale biblioteche e diritto d’autore, con l’obiettivo di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura nonché di promuovere il libro e la cultura italiana all’estero attraverso campagne informative atte a sensibilizzare e incentivare i giovani alla lettura.

Porano “Città che legge”

Il Comune di Porano ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti quali la sottoscrizione del Patto Locale per la lettura, l’apertura al pubblico di almeno 12 ore settimanali della Biblioteca comunale e l’organizzazione in questi anni di vari eventi in occasione del Maggio dei Libri per bambini e adulti e della settimana di Nati per Leggere.